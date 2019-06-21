此内容发布于2019年6月21日 上午3:35

（法新社华盛顿20日电） 美国总统川普今天表示，他会考虑邀请今年美国职篮NBA总冠军多伦多暴龙队造访白宫。

川普在白宫椭圆形办公室会见加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）时告诉记者：「如果他们（暴龙队）想要这么做，我们会考虑。」

他还说：「他们打了一场惊人的球赛。我看了一点点，他们真的太棒了。」

法新社报导，川普提到美国职业运动冠军队伍造访白宫一事时表示：「我们还有很多人会来。」

然而，自川普2016年胜选后，这项传统就成了备受争议的话题。

去年夺下美国职棒大联盟MLB世界大赛冠军的波士顿红袜队5月时受邀造访白宫，总教练柯拉（Alex Cora）拒绝出席。

3位红袜队非裔球员也决定缺席，包含上季美联最有价值球员（MVP）贝兹（Mookie Betts）、投手普莱斯（David Price）和中外野手布莱德雷（Jackie Bradley Jr.）。

多伦多暴龙队以4胜2败战绩击败金州勇士，成为26年来首支赢得北美洲主要体育赛事冠军的加拿大球队。上一次要追溯到1993年多伦多蓝鸟赢得MLB世界大赛冠军。

根据一项数据统计，在20多支职业运动或大学体育赛事的夺冠队伍中，有一半没有被邀请或拒绝出席白宫招待会。最显着的例子就是2017、2018二连霸的NBA金州勇士，以及美式足球联盟NFL去年超级杯冠军队费城老鹰。（译者：吴升鸿/核稿：陈政一）

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