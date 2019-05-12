此内容发布于2019年5月13日 上午1:20

（法新社德黑兰12日电） 伊朗国会副议长莫塔哈利（Ali Motahari）今天表示，伊朗采取行动，停止遵守核协议对其核活动的若干限制，说明伊朗「并非处于弱势地位」。

国营伊朗通讯社（IRNA）报导，莫塔哈利说：「伊朗伊斯兰共和国适时对（核协议）承诺做出决定，说明伊朗并非处于弱势地位。」

伊朗2015年与列强签署具有里程碑意义的核协议，德黑兰当局8日宣布，伊朗将停止遵守这份协议中对其核活动的若干限制。

伊朗做出上述宣布之际，恰逢美国退出正式名称为「联合全面行动方案」（JCPOA）的核协议一周年。假如核协议的其他签署方未能在60天内减轻美国重启制裁伊朗的影响，伊朗恐将采取进一步退出举措。

美国重启全面制裁，对伊朗经济构成严重打击。

在莫塔哈利发表上述言论前一天，伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）呼吁所有政治派系在伊朗与美国紧张升温之际团结一致。

罗哈尼说，伊朗正面临「前所未见的一场全面战争」。

他说，伊朗情势恐比1980年至1988年的两伊战争时期还要恶劣。

他说：「战争期间，我们没有任何银行业务、石油销售和进出口问题，我们面临的唯一制裁是武器禁运。」

美国总统川普政府近来以德黑兰威胁为由，对伊朗加强施压。

华府昨天表示，已部署一艘两栖突击舰和爱国者飞弹连，以强化派驻波斯湾的航空母舰和B-52轰炸机。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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