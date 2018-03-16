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此内容发布于2018年3月16日 上午7:05 最后更新 - 2018年3月16日 -07:05

（法新社里约热内卢15日电） 巴西里约热内卢女市议员佛朗哥（Marielle Franco）昨晚在市中心遇刺丧生，引发全国各地万人上街哀悼抗议，巴西总统泰梅尔也表示这起案件是是对民主和法治的攻击。

38岁的佛朗哥（Marielle Franco）是社会主义自由党（PSOL）的崛起新星，生前致力维护非裔权益并高调批判警察暴力。调查人员、检察官甚至贩毒黑帮老大纷纷表示，她遭刺杀似乎是政治暗杀。

巴西总统泰梅尔（Michel Temer）表示，佛朗哥遭枪杀案件是对民主和法治的攻击，并承诺联邦当局将全力协助调查。

国际特赦组织（Amnesty International）要求当局对谋杀案的「背景、动机与责任」展开彻底调查；联合国人权办公室则对这起「令人震惊的谋杀案」表达谴责。

巴西非裔传奇歌后埃萨索亚瑞斯（Elza Soares）推文表示，这是「少数几次让我说不出话的时刻。我很震惊，吓坏了。」

另一位知名巴西音乐人卡耶塔诺费洛索（Caetano Veloso）则推文说：「我很伤心、非常伤心、极度伤心。」（译者：陈乃瑜/核稿：刘学源）

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