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此内容发布于2018年2月15日 上午10:20 最后更新 - 2018年2月15日 -10:20

（法新社东京15日电） 日本科学家今天表示，他的研究团队已研发出新方法，利用取自卵白的蛋白质，改善生产无碳干净能源的效率。

大阪市立大学（Osaka City University）教授山田裕介（Yusuke Yamada）表示，他的研究团队成功利用取自卵白的蛋白质充当「工具」，用来制造氢。氢是洁争电力的强大来源。

山田告诉法新社，此新方法「让我们更接近利用水来生产氢的终极目标」。他又说，这为未来干净生产氢奠定基础。

当氢与氧反应时，会产生电力，且反应过程只会释出水和热。但目前氢是利用天然气或化石燃料来大量生产，这会带来有害的排放。

山田解释称，能在实验室中不使用化石燃料来制造氢，科学家传统上藉由制作液体中分子的特殊交互作用来达成此任务。

但液体中的自由移动且位置不定的分子和粒子，会干扰制造氢的过程，科学家长久以来一直在寻觅束缚它们的方法。

山田领导的研究团队利用在卵白中找到的一种蛋白质，打造有很多细孔的晶体，用来捕捉这些粒子。这项改变的作用，宛如对分子间交互作用进行交通管制，并改善制造干净氢的效率。

山田告诉法新社，如果利用氢当能源来源，它只会对环境释出水，对环境极度友善。他说：「我们发现蛋白质是不使用化石燃料，在实验室制造氢的很有用工具。」

全球顶尖企业把氢视为终极洁净能源，未来能用来驱动从汽车到办公大楼等几乎一切能源需求，取代会造成全球暖化的化石燃料。

山田的新方法刊登在科学期刊「应用催化B」（Applied Catalysis B）2月号。

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