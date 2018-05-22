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此内容发布于2018年5月22日 下午11:35 最后更新 - 2018年5月22日 -23:35

（法新社华盛顿22日电） 美国联邦众议院今天通过「尝试权法案」，允许用尽美国当局许可疗法都不见效果的末期患者尝试实验药物。此法备受争议，却赢得总统川普支持。

联邦参议院去年通过的「尝试权法案」（Right to Try Act），今天在众院以250对169票过关，现在将送交白宫，由总统川普签署。

38个州的州议会已通过类似法律，允许对病得太重、年纪太老、太年轻，或住得太远无法参与治疗的病患开立实验药物。

现在国会通过之后，尝试权将成为全国性的法律。

参院去年8月通过此案，众院版本今年3月虽过关，但在参院表明不会协商新版本后，众院回过头讨论参院版，并于今天通过。

这项法案允许已用尽美国食品暨药物管理局（FDA）许可疗法的病患尝试实验药，只要这些药物经临床试验通过初步安全措施，显示不具毒性或威胁生命即可。

众院共和党员、有牌照的医师勃吉斯（Michael Burgess）表示，在「其它方法都让他们失望」之后，医师随手可得的创新疗法，或许能为部分病患提供「生命的第2次机会」。

「为什么不让这些患者行使为未来奋战的权利？」

川普1月间恳请议员通过「尝试权法案」，他说，病入膏肓的美国人应该要有尝试新疗法的机会。

医师与罕病病患团体却说，这可能让人拥有不切实际的希望。（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

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