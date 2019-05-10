此内容发布于2019年5月10日 上午4:05

（法新社华盛顿10日电） 遭收押2个月的美国陆军前情报分析人员曼宁昨天获释，但支持团体「麻雀计画」表示，她可能下周就会再度遭到关押。

曼宁（Chelsea Manning）3月初拒绝替大陪审团调查维基解密（WikiLeaks）一案作证，因而入狱。

曼宁多年前向维基解密网站披露伊拉克和阿富汗战争相关机密文件，使她成为反战和揭密活跃人士的英雄；而此一行动也有助于使维基解密成为全球揭密运动的一股力量。

维吉尼亚州亚历山卓（Alexandria）联邦法院检察官发言人3月表示，当时一名联邦法官裁定曼宁藐视法庭，下令羁押；但不是为了惩罚她，而是要强制她出庭作证。

麻雀计画（Sparrow Project）昨天发表声明说，由于大陪审团任期届满，曼宁遭关押62天后获释。

麻雀计画引述曼宁律师团队的话说：「不幸地，在她重获自由前收到另一张传票。这表示，她5月16日周四将面对另一个大陪审团。」

曼宁律师团队指出，「因此，可想而知，她将再度被追究藐视法庭的指控」，可能5月16日就会重返亚历山卓羁押中心（Alexandria Detention Center）。

「雀儿喜（曼宁）仍将拒绝答覆讯问。」（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram