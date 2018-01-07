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此内容发布于2018年1月8日 上午12:50 最后更新 - 2018年1月8日 -00:50

（法新洛杉矶7日电） 据影业统计，「野蛮游戏：疯狂丛林」本周窜升北美票房冠军，恐怖片「阴儿房」最新章也紧追在后登上亚军，星战8部曲被挤到第3。

「野蛮游戏：疯狂丛林」（Jumanji: Welcome to the Jungle）由巨石强森（Dwayne Johnson）、谐星杰克布莱克（Jack Black）和凯文哈特（Kevin Hart）主演。

据北美院线联盟（Exhibitor Relations），「野蛮游戏」周末3天票房迈向3600万美元，令人刮目相看，上映3周来美加票房共赚进2亿4440万美元。

本片讲述4名少男少女发现自己置身野蛮游戏的电玩世界中。这部电影全球约计进帐5亿美元，下周进军庞大的中国大陆市场。

环球影业（Universal）新片「阴儿房第4章：锁命亡灵」（Insidious: The Last Key）位居第2，估计进帐2930万美元。这部恐怖片是「阴儿房」系列电影第4集，由琳雪伊（Lin Shaye）和安加斯桑逊（Angus Sampson）主演，叙说超自然心理学家调查童年时期住家的闹鬼事件。

星战第8部曲「STAR WARS：最后的绝地武士」（Star Wars: The Last Jedi）则是好消息和坏消息都有。这部重量级夯片最新章全球票房已入帐12亿美元，但北美票房不再迅速成长。星战8上映第4周赚进2360万美元，大陆上映首周只入袋2870万美元，比业内预期来得低。

第4名是福斯影业（Fox）的「大娱乐家」（The Greatest Showman），娱乐周刊「综艺」（Variety）称它是部「老派过时的辅导级音乐剧」。本片讲述家喻户晓的马戏团始祖巴努（PT Barnum）的故事。

这部由知名影星休杰克曼（Hugh Jackman）主演的电影，上映第3周赚进1380万美元，较上周略有下滑。

第5名是另一部音乐剧「歌喉赞3」（Pitch Perfect 3），这部环球影业出品的系列电影上映第3周入袋1020万美元。

第6至第10名分别为：

第6，「斗牛费迪南」（Ferdinand），770万美元。

第7，「决胜女王」（Molly's Game），700万美元。

第8，「最黑暗的时刻」（Darkest Hour），640万美元。

第9，「可可夜总会」（Coco），550万美元。

第10，「金钱世界」（All the Money in the World），360万美元。（译者：中央社梁元龄）

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