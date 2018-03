下面的内容来自我们的合作伙伴,因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年1月8日 上午12:50 最后更新 - 2018年1月8日 -00:50

(法新洛杉矶7日电) 据影业统计,「野蛮游戏:疯狂丛林」本周窜升北美票房冠军,恐怖片「阴儿房」最新章也紧追在后登上亚军,星战8部曲被挤到第3。

「野蛮游戏:疯狂丛林」(Jumanji: Welcome to the Jungle)由巨石强森(Dwayne Johnson)、谐星杰克布莱克(Jack Black)和凯文哈特(Kevin Hart)主演。

据北美院线联盟(Exhibitor Relations),「野蛮游戏」周末3天票房迈向3600万美元,令人刮目相看,上映3周来美加票房共赚进2亿4440万美元。

本片讲述4名少男少女发现自己置身野蛮游戏的电玩世界中。这部电影全球约计进帐5亿美元,下周进军庞大的中国大陆市场。

环球影业(Universal)新片「阴儿房第4章:锁命亡灵」(Insidious: The Last Key)位居第2,估计进帐2930万美元。这部恐怖片是「阴儿房」系列电影第4集,由琳雪伊(Lin Shaye)和安加斯桑逊(Angus Sampson)主演,叙说超自然心理学家调查童年时期住家的闹鬼事件。

星战第8部曲「STAR WARS:最后的绝地武士」(Star Wars: The Last Jedi)则是好消息和坏消息都有。这部重量级夯片最新章全球票房已入帐12亿美元,但北美票房不再迅速成长。星战8上映第4周赚进2360万美元,大陆上映首周只入袋2870万美元,比业内预期来得低。

第4名是福斯影业(Fox)的「大娱乐家」(The Greatest Showman),娱乐周刊「综艺」(Variety)称它是部「老派过时的辅导级音乐剧」。本片讲述家喻户晓的马戏团始祖巴努(PT Barnum)的故事。

这部由知名影星休杰克曼(Hugh Jackman)主演的电影,上映第3周赚进1380万美元,较上周略有下滑。

第5名是另一部音乐剧「歌喉赞3」(Pitch Perfect 3),这部环球影业出品的系列电影上映第3周入袋1020万美元。

第6至第10名分别为:

第6,「斗牛费迪南」(Ferdinand),770万美元。

第7,「决胜女王」(Molly's Game),700万美元。

第8,「最黑暗的时刻」(Darkest Hour),640万美元。

第9,「可可夜总会」(Coco),550万美元。

第10,「金钱世界」(All the Money in the World),360万美元。(译者:中央社梁元龄)

