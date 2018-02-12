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此内容发布于2018年2月12日 上午9:35 最后更新 - 2018年2月12日 -09:35

（法新社首尔12日电） 北韩领导人金正恩的胞妹金与正在南韩的历史性访问造成轰动，她友善的脸庞是两韩未来更美好时光的保证，抑或只是掩饰残忍独裁政权的面具？南韩人民反应两极。

自韩战结束以来，金与正是第一位访问南韩的北韩执政金氏家族成员。金与正抵达仁川机场冷静地环视四周的那一刻起，就成为南韩和全球媒体追逐的焦点。

金与正和南韩总统文在寅握手数次，和文在寅一起为南、北韩女子冰球联队加油打气，并且转达兄长邀请文在寅前往平壤举行峰会。

身为北韩冬奥高阶代表团的要员，金与正访问行程每个细节都受到检视，从衣着、表情、皮包，甚至是她的笔迹，不一而足。

首尔北韩大学院大学（University of North Korean Studies）教授杨武仁（Yang Moo-Jin）表示，金正恩想必十分满意妹妹在国际外交场合的首次亮相。

杨武仁指出：「金与正在访问行程中保持微笑，同时鲜少低头，即便面对我们总统，也是如此。」「金正恩在家里一定是为她鼓掌叫好。」

但是，南韩民众的反应不一。

一名金姓商人表示：「他们前一阵子还在试射飞弹，进行核子试爆，然后突然发动此一和平攻势。」「我不相信。」

其他人则是质疑媒体过于关注金与正。

一名网路评论家表示：「南韩和全球媒体对于金与正太狂热了。」

「看来像是他们即将加入北韩宣传媒体的行列，一味崇拜她，将她偶像化。」

南韩总统文在寅长期以来推动与北韩的交往，希望把北韩带上谈判桌。自从南韩与北韩达成协议让北韩参加平昌冬奥，并且决定合组女子冰球队参赛引发争议以来，文在寅的施政满意度一路下跌。

不过，金与正来访最受欢迎时刻之一，是她和北韩名义元首金永南在平昌冬奥揭幕式上，起立目睹南韩国旗冉冉升起并且聆听南韩国歌。

一名网友评论说：「我讨厌文在寅，我讨厌北韩，但这一幕不可否认令人印象深刻。我希望此一行动出自对和平的真诚渴望，而非作假。」

撇开平昌冬奥呈现的和睦与团结，许多南韩人公开表达他们对北韩的疑虑。

一位南韩民众表示：「金氏家族都是伪装大师。」

另一人宣称：「看看那女孩，她的表现像是一位举止端庄的公主。不论她的表现多么棒，都无法美化她和她的家族所犯下的所有侵害人权暴行。」

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