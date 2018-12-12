金字塔上拍裸身交叠照惹怒 埃及检方要查

此内容发布于2018年12月12日 上午3:05

（法新社开罗11日电） 埃及官员说，一对男女爬上吉萨大金字塔拍裸照，触怒埃及这个保守的穆斯林国家，当局已展开调查。

法新社和英国「太阳报」（The Sun）报导，丹麦摄影师维德（Andreas Hvid）11月下旬与一名身分不明的女子晚间爬上开罗郊外、有4500年历史的金字塔。

他于12月8日将取名为「爬上吉萨大金字塔（Great Pyramid of Giza）」的影片上传Youtube，这名女子在影片最后脱掉了上衣。

维德公布的照片可看到他们两人全裸身体交叠，朝附近一座金字塔的方向凝望，水平线闪耀着光芒。

埃及古迹最高委员会秘书长瓦奇瑞（Mostafa Waziri）告诉法新社说：「检察机关正着手调查丹麦摄影师的事件，以及他爬上金字塔的照片和影片是否属实。」

瓦奇瑞说，如果影片真的在金字塔顶端拍摄，那会是「非常严重的罪行」。埃及严格禁止攀爬金字塔。

有许多人质疑照片的真伪，因为照片中两人的亮度非常明亮，但影片中可看出他们是在晚间攀爬金字塔。

23岁的维德对丹麦报纸「号外新闻」（Ekstra Bladet）解释说，他好多年来梦想可以爬上大金字塔，并在上面拍裸照。

他受访时说：「我很难过有这么多人因此生气，但也有许多埃及人给我很多正面的回应。」

经营YouTube频道的维德说，他无意引起像西方报纸刊登先知穆罕默德（Prophet Mohammed）漫画引发的风波。

至于影片里面女子并不是他的女朋友，维德说：「只是摆个姿势而已，我们没有发生性关系」。

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