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此内容发布于2016年7月7日 上午8:50 最后更新 - 2016年7月7日 -08:50

（法新社华盛顿7日电） 美国政府今天首度将北韩领导人金正恩列入制裁黑名单，指他须为许多严重违反人权的罪行负起直接责任。

美国官员表示，金正恩与其他10名同列黑名单上的北韩领导官员，乃是违反人权现象猖獗的元凶，在关押政治犯的集中营系统内采取违法杀人、强迫劳动与刑求等作法，使北韩成为「全世界最高压的国家之一」。

他们并严厉审查媒体、学术与文化活动，包括监禁被控观看外国影片的人。

主管反恐与金融情报的美国财政部代理次长舒宾（Adam Szubin）说：「在金正恩统治下，北韩持续对数百万人民施加令人无法容忍的残酷暴政，包括违法杀人、强迫劳动和刑求。」

美国财政部指出，北韩「最高领袖」金正恩身为国家安全保卫部和人民保安部指挥，犯下了这些违反人道罪行。

根据华府官员，北韩国家安全保卫部的政治集中营关押了8－12万名人犯，刑求、处决、性侵、饥饿及奴役这些人犯司空见惯。

同时美国方面指出，金正恩指挥的人民保安部掌管由警察局、拘留中心与劳改营组成的网络，对侦讯的嫌犯施加「有计画的羞辱、恐吓、与刑求」。

这并非美国第1次将他国元首列入制裁名单，先前的例子包括伊拉克的海珊（Saddam Hussein）、赖比瑞亚的泰勒（Charles Taylor）以及辛巴威的穆加比（Robert Mugabe）。（译者：中央社许湘欣）

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