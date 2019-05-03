此内容发布于2019年5月4日 上午12:50

（法新社首尔4日电） 南韩军方表示，北韩今天朝东海岸方向发射「数枚」发射体，这是北韩领导人金正恩对于与美国总统川普的会谈感到灰心，最新且最具挑衅性的动作。

南韩合同参谋本部在声明中表示，北韩「今天早上9时6分到9时27分，从东海岸城镇元山附近的虎岛半岛，朝东北方发射数枚短程发射体」。长期监视北韩动态的美国网站「北纬38度」（38 North）表示，虎岛半岛是炮兵进行实弹演习的地方。

南韩合同参谋本部接着表示，飞弹朝向东海（日本海）飞行了70至200公里。北韩上一次发射飞弹是在2017年11月。

南韩外交部长康京和昨天才说，北韩如果想要美国解除对其的制裁措施，就应该进行「明显、具体且大规模」的非核化行动。

金正恩和川普2月在越南河内举行的川金二会破局后，华府和平壤当局一直存有严重分歧。

白宫发言人桑德斯（Sarah Sanders）在声明中表示：「我们知道北韩今晚的行动，我们会持续进行必要的监控。」

本周稍早，北韩外务省副相崔善姬（Choe Son Hui）警告美国，如果不调整对北韩经济制裁的立场，将面临「不利的后果」。

研究北韩情势的分析家潘达（Ankit Panda）表示，北韩今天的发射行动「并没有违背金正恩自行宣布的暂停试射飞弹承诺」，这项承诺「仅适用于洲际弹道飞弹」。

「从过去经验来看，北韩与美国展开会谈时，一般是不会试射飞弹，但（双方）目前没有举行会谈。」（译者：陈昱婷/核稿：张晓雯）

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