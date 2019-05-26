此内容发布于2019年5月26日 下午7:50

（法新社华盛顿26日电） 美国总统川普引述北韩独裁者金正恩，暗指两人对民主党人拜登的看法都不好，「政治止步于大洋之滨」（Politics stops at the waters edge）这句华府老话又一次遭到了打击。

白宫发言人今天无视川普言论惹来的批判，证实川普和金正恩对美国前副总统拜登（Joe Biden）的批评一致。

川普昨天前往日本进行国是访问时推文说，「听到（金正恩）称拜登是沼泽人拜登（Swampman Joe Bidan）低智商」，他「会心一笑」。

川普后来修正推文中拜登名字的拼字，但他援引独裁者看法攻击政敌，引来拜登阵营等人的严厉批评。

拜登幕僚告诉美国广播公司（ABC）：「我会说，推文本身说明了一切，那是如此地精神错乱和喜怒无常，我不确定有人可以脸不红气不喘地说出那些话。」

白宫发言人桑德斯（Sarah Sanders）从东京接受国家广播公司（NBC）卫星访问时被问到：「美国总统和一位杀人的独裁者沆瀣一气针对美国前副总统，美国人为何不该担心。」

桑德斯回答说：「总统没有沆瀣一气，但我想，他们对前副总统拜登的看法一致。」

曾任欧巴马副手的拜登目前在寻求竞选2020年总统大选的20多名民主党参选人中民调领先，川普最近越来越爱拿他开刀，还称他是「爱困乔」（Sleepy Joe）。（译者：郑诗韵/核稿：陈昱婷）

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