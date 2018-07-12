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此内容发布于2018年7月12日 下午8:05 最后更新 - 2018年7月12日 -20:05

（法新社华盛顿12日电） 美国总统川普今天在推特公开北韩领导人金正恩的来信，信中感谢川普试图改善两国关系，川普因此再对终结北韩核子僵局所做的努力感到乐观。

这封信函一共4段且有韩文与英文版本，日期标注本月6日，川普推文表示：「来自北韩金委员长的友好信函。取得重大进展！」

金正恩在信中形容，他和川普上月12日在新加坡进行的领导人峰会及联合声明是「别具意义旅程的开端」。

金正恩在信中写道：「我坚信，我和总统阁下为拓展北韩与美国之间的崭新未来，所投入的坚强意志、真诚努力及特别手段必将取得成果。」

「我深深感谢总统阁下为改善两国关系和忠实履行联合声明，所做出的积极与非凡努力。」

金正恩还提到：「希望在未来采取实际行动的过程中，对于总统阁下的不变信任及信心能进一步加强。」

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）上周访问北韩首都平壤2天，目的是充实6月历史性川金会所做出的非核化承诺。

蓬佩奥后来前往东京发表谈话，坚称和北韩的谈判正取得进展，且是以「诚信」为基础进行的。（译者：陈彦钧/核稿：卢映孜）

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