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此内容发布于2018年9月19日 下午10:20 最后更新 - 2018年9月19日 -22:20

（法新社首尔20日电） 北韩领导人金正恩昨天同意关闭飞弹测试场并访问首尔，此举深具历史意义，美国欢迎之余，表示美方现在就可以展开谈判，朝着2021年1月前达成北韩非核化的目标迈进。

金正恩是在和南韩总统文在寅的平壤高峰会上，做出上述石破天惊的宣布。两人签署了平壤共同宣言，加强朝鲜半岛分裂双方的关系。

两国领袖对于北韩核弹药库这个重要议题的讨论进展不大，但在日趋和解的基础上，双方同意成立让两韩离散家庭得随时会面的设施、修筑连结两韩的道路和铁路、共同申办2032年奥运。

金正恩表示，这份宣言「承载着大家的新希望以及强烈渴望统一的心声」。

金正恩若造访首尔，将是1950-1953年的韩战结束以来，北韩领袖首次访问南韩。韩战结束后南北韩签署停战协议而非和平条约，因此实际上仍处于战争状态。

北韩也在共同宣言中表示，将在相关国家专家的见证下「永久关闭」东仓里飞弹发动机测试场以及发射设施。

美国总统川普乐见北韩此举，推文说，金正恩「同意允许核子查核」，「太让人激动了！」

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）则说，和北韩外交部长李容浩谈过后，已邀请李容浩在下周联合国大会期间造访纽约。

蓬佩奥称许北韩所做的「重要承诺」，并表示，华府准备好「立即进行谈判」，来达成「2021年1月之前」平壤非核化的目标。（译者：郑诗韵/核稿：卢映孜）

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