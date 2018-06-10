下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月10日 上午7:35 最后更新 - 2018年6月10日 -07:35

（法新社新加坡10日电） 北韩领导人金正恩今天飞抵新加坡，准备出席他和美国总统川普的高峰会，过程中北韩花招百出，展现瞒天过海的能耐。

在通常一天不到3班国际航班飞行的平壤机场，今天起码有3架飞机启程前往新加坡。

其中一架是被金正恩当作个人专机的老旧伊留申62 型客机，官方名称为根据北韩国鸟命名的「苍鹰一号」，不过被外界谑称为可能比较容易让人记得的「空军恩号」（Air Force Un）。

新加坡虽在苍鹰一号的航程范围内，但这架前苏联制客机的可靠性一直备受质疑，事实证明金正恩并未选择搭乘。

金正恩改搭中国国际航空的波音747专机。飞航追踪网站Flightradar24指出，这架专机起飞时使用的班机编号为CA122，是中国国际航空从平壤飞北京航线的标准编号。

这架班机在飞行途中将无线呼叫编号改为CA061，并转为朝南飞行。

班机上备受瞩目的乘客抵达新加坡后，由地主国外长维文（Vivian Balakrishnan）接机。维文在推特（Twitter）公布他和金正恩握手的照片，后者身穿深色无领西装。

金正恩由车队护送进入新加坡境内。这支车队由包含一辆救护车在内的20多辆汽车组成，一名北韩电视摄影师透过汽车天窗拍摄金正恩的行进过程。

沿街有数百名新加坡民众自发性对着金正恩所搭乘的黑色宾士（Mercedes Benz）加长型礼车拍照。礼车配备深色车窗，新加坡通常不允许深色车窗，即使总理也没特权。

在金正恩下榻的瑞吉酒店（The St. Regis）外，文字和摄影记者把人行道挤得水泄不通。车道上方事先就已架起罩棚，酒店保全人员从他处搬来盆栽，不让外界窥探大厅内部。

金正恩飞抵新加坡近2小时后，除了新加坡政府公布的3张官方照片外，金正恩并未公开露面。

Neuer Inhalt Horizontal Line