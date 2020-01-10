此内容发布于2020年1月10日 上午7:05

（法新社首尔10日电） 美国与北韩核谈判陷入僵局之际，南韩今天表示，美国总统川普祝福北韩最高领导人金正恩生日快乐。6年前，前芝加哥公牛球星罗德曼曾为金正恩献唱生日快乐歌。

北韩从未证实金正恩的年纪或生日，不过2014年1月8日，在北韩举行的篮球表演赛前，罗德曼（Dannis Rodman）曾以玛丽莲梦露（Marilyn Monroe）的唱腔，向金正恩献唱生日快乐。

根据一份实施制裁的文件，美国财政部曾表示，金正恩的生日是1984年1月8日，现年36岁，不过也有可能他还要再老1或2岁。

南韩青瓦台国家安全室室长郑义溶8日在华府会见川普，他表示，这位领导美国的纽约前地产大亨「想起来」8日是金正恩生日。两人关系比较密切的时刻，川普曾宣称他与金正恩陷入爱河。

郑义溶返回南韩后告诉记者：「川普祝福金正恩生日快乐，并委请总统文在寅向金正恩转达他的祝福。」

他说，已依据「合宜的方式」向金正恩转达川普的祝福，但并未说明如何转达。

两韩之间的交流目前也陷入停滞，北韩官媒不断痛斥南韩领导人。

回顾2014年，全身刺青的前NBA球星罗德曼，向金正恩和他太太李雪主献唱生日快乐，博得满堂彩。

那次是罗德曼第4度访问北韩，而且罗德曼似乎向金正恩弯腰鞠躬。（译者：曹宇帆/核稿：陈政一）

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