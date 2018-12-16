金正日逝世7周年 北韩当局痛批美国实施制裁

此内容发布于2018年12月17日 上午12:20

（法新社首尔17日电） 前北韩领导人金正日逝世7周年之际，现任领导人金正恩今天前往锦绣山太阳宫谒陵，同时北韩当局声明谴责美国强化对平壤的制裁和施压，更警告朝鲜半岛非核化之路可能永远封锁。

美国政府10日以违反人权为由制裁3名北韩高官，其中包括金正恩的左右手崔龙海（Choe Ryong-Hae），北韩当局昨天便发表声明尖锐回应。

北韩中央通信社（KCNA）刊载的声明指出，美国总统川普曾多次表达希望改善与平壤当局之间的关系，但美国国务院「一心想把北韩、美国关系拉回到去年的状态，当时两国经常隔空言词交锋」。

声明还提到，利用制裁和施压「迫使我们放弃核子武器」将是「最严重的误判」，且会「永远阻断朝鲜半岛非核化之路」。

法新社报导，金正恩和川普今年6月在新加坡举行历史性峰会，第二次峰会也预计明年进行，但至今北韩几乎没有采取具体措施放弃核武与弹道飞弹计画。

今天是金正恩父亲暨北韩前任领导人金正日逝世7周年，北韩的核子资产仍相当受各界关注。金正日生前曾进行两次核子试验。

北韩劳动党机关报「劳动新闻」（Rodong Sinmun）甚至刊出长篇社论，颂扬金正日为确保「建立和平与繁荣的坚定军事保障」所做的努力。

一年前，劳动新闻曾赞颂金正日建立「主体思想（Juche）核子强国」的「不朽功绩」。

当时劳动新闻头版刊出一张偌大照片，照片显示金正恩在锦绣山太阳宫，率领众多士兵和官员悼念金正日。

金正恩本月初视察元山（Wonsan）一间制鞋工厂后就没有公开活动，今天前往锦绣山太阳宫谒陵，是他时隔两周首度公开亮相。（译者：陈彦钧/核稿：刘淑琴）

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