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此内容发布于2018年6月27日 上午5:05 最后更新 - 2018年6月27日 -05:05

（法新社马来西亚莎阿南27日电） 被控去年在马来西亚杀害北韩领导人金正恩同父异母兄长金正男的2名女子，审讯程序已恢复，被告律师在庭上指责，这起案件的调查工作「粗糙」且「不公」。

印尼女子席蒂艾沙（Siti Aisyah）和越南女子段氏香（Doan Thi Huong）去年涉嫌在马来西亚吉隆坡国际机场朝金正男脸上涂抹神经毒剂，将他杀害，这种冷战式杀人手法震惊了全球。

席蒂艾沙的律师在吉隆坡郊外莎阿南高等法院（Shah Alam High Court）进行最后陈述时说，这起案件的「调查不只粗糙，而且不公」。

他表示，控诉「模糊」，而且检方「未能提出对被告（席蒂艾沙）不利的初步论据」。

他指出，检方尚未证明他的委托人将VX神经毒剂抹在金正男脸上，并质疑，若席蒂艾沙真是刺客，为何能欣然告诉朋友和家人有关她自以为参加的电视恶搞桥段。

4名北韩人被控涉案，但在金正男遭杀害后立刻逃离马来西亚。席蒂艾沙和段氏香的律师指称，这些北韩人付钱给她们执行暗杀，但她们以为进行的是电视实境秀的恶搞桥段。（译者：蔡佳伶/核稿：张佑之）

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