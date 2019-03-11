此内容发布于2019年3月11日 上午3:35

（法新社马来西亚莎阿南11日电） 印尼女子席蒂艾沙被控毒杀北韩领导人金正恩同父异母的哥哥金正男，马来西亚法院今天撤销她的谋杀指控，当庭释放，席蒂艾沙说她很高兴，还说从没指望这会发生。

头带红色头巾的席蒂艾沙（Siti Aisyah）说：「我很高兴。我不晓得会发生这种事。我没有怀抱期望。」

席蒂艾沙意外获释，越南籍女嫌段氏香（Doan Thi Huong）原定今天将在吉隆坡近郊的莎阿南高等法院（Shah Alam High Court）出庭作证。

段氏香的律师说，仅席蒂艾沙获释使她「精神受创」，法院也同意推迟段氏香的作证时间，好让她的律师团就撤销谋杀指控提出申请。

然而在审判开始时，检察官阿玛德（Muhammad Iskandar Ahmad）要求撤销席蒂艾沙的谋杀指控，当庭释放她，但未说明相关原因。

法官同意这项不等于无罪释放的请求，下令即刻释放席蒂艾沙。这意味席蒂艾沙并未正式摆脱相关指控，理论上仍可能因涉嫌谋杀金正男再度被捕。

段氏香在法院透过翻译告诉记者，她对自身处境感到「糟透了」。

她说：「我现在不知道自己将会发生什么事。我是无辜的，请为我祷告。」段氏香的律师则说，「在法院遭遇的情况」使她「精神受创」。

在越南北部南定省（Nam Dinh），段氏香的父亲对女儿仍身陷囹圄表示震惊，并呼吁当局释放她。

他告诉法新社：「他们为什么放了那名印尼女孩，却没放了我女儿？」

目前还不清楚马来西亚法院仅释放席蒂艾沙的理由，但印尼经常采取齐心协力的外交努力，让在海外面临死刑的公民重获自由。

印尼外交部发言人纳希尔（Arrmanatha Nasir）在雅加达对记者说：「自她遭拘留后…经过漫长程序才让她获释。」

印尼驻马来西亚大使基拉那（Rusdi Kirana）在法院外告诉记者，他对席蒂艾沙获释感到欣慰。席蒂艾沙已被带往印尼驻吉隆坡大使馆，且将尽快搭机返国。

印尼政府说，当局不断进行高层级游说，才让席蒂艾沙获释。外交部声明说，席蒂艾沙是「受人欺骗，完全没有意识到她被北韩情报人员操纵了」。

声明说，身为移民工作者的席蒂艾沙认为，她参与了一场实境电视演出，且从未有谋杀金正男的意图。（译者：刘文瑜/核稿：陈政一）

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