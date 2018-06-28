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此内容发布于2018年6月28日 上午8:35 最后更新 - 2018年6月28日 -08:35

（法新社马来西亚莎阿南28日电） 马来西亚检方今天指出，北韩领导人金正恩同父异母兄长金正男去年在大马遭毒杀身亡，并非嫌犯所称的恶搞桥段，而是「精心策划并以联合国禁止毒物执行的」谋杀案。

被告律师表示，2名女性被告被招募参与其中，她们以为这是电视整人节目，没想到却在一群北韩特务精心策划的阴谋中意外地成为刺客。大马检方驳斥辩方论述。

印尼女子席蒂艾沙（Siti Aisyah）和越南女子段氏香（Doan Thi Huong）去年涉嫌在马来西亚吉隆坡国际机场朝金正男脸上涂抹神经毒剂，将他杀害，这种冷战式杀人手法震惊全球。

金正男在数分钟内丧命。

大马检方在书面陈述中说，这是一起精心策划和执行的暗杀，并表示两名女嫌受过「训练」，以确保任务成功。

检方表示：「这起案件存在攻击性成分，光这点就能否定这不是一起恶作剧。」

检方指出，恶作剧涵盖「幽默成分」，但影片显示，被告在攻击期间和攻击之后并未发笑。

检方并说，这不是恶搞桥段，她们知道自己在做什么。

这两名20多岁嫌犯否认谋杀金正男。若被判有罪，她们将面临绞刑。（译者：蔡佳伶/核稿：何宏儒）

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