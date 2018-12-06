金球奖入围名单揭晓 为副不仁6项最大赢家

此内容发布于2018年12月6日 下午11:35

（法新社洛杉矶6日电） 第76届金球奖入围名单今天揭晓，为好莱坞年度颁奖季揭开序幕，传记电影「为副不仁」（Vice）获得金球奖音乐或喜剧类最佳影片等6项提名，成为最大赢家。

「为副不仁」以6项提名称霸，跌破某些人眼镜。娱乐网站Awards Daily创办人史东（Sasha Stone）认为，这是「为」片进军奥斯卡的一大助力。

好莱坞男星克里斯汀贝尔（Christian Bale）在耶诞节于全美上映的「为副不仁」中，挑战诠释美国前副总统钱尼（Dick Cheney）。

除了音乐或喜剧类最佳影片，「为副不仁」也入围3项演技类大奖，与本尊十分神似的克里斯汀贝尔入围音乐喜剧类最佳男主角，饰演钱尼妻子琳恩（Lynne Cheney）的艾美亚当斯（Amy Adams）和饰演小布希（George W. Bush）的山姆洛克威尔（Sam Rockwell）则分别入围最佳女配角和最佳男配角。

由西洋人气百变天后女神卡卡（Lady GaGa）和好莱坞性感男星布莱德利库柏（Bradley Cooper）主演、经典老片新拍的卖座音乐爱情电影「一个巨星的诞生」（A Star Is Born）口碑票房皆亮眼，共入围5项提名。

英国王室版宫斗片「真宠」（The Favourite）和触及种族议题的「幸福绿皮书」（Green Book）也获得5项提名。

紧接在后的是获得4项提名的史派克李（Spike Lee）新片「黑色党徒」（BlacKkKlansman）和万众瞩目的迪士尼经典歌舞片续集「爱・满人间」（Mary Poppins Returns）。真人真事改编的犯罪喜剧片「黑色党徒」剧情描述黑人警察在白人同僚的协助下，卧底潜入3K党（Ku Klux Klan）。

好莱坞知名导演与编剧亚当麦凯（Adam McKay）入围最佳导演和最佳剧本两项提名。

同获两项提名的还有布莱德利库柏和女神卡卡。布莱德利库柏以「一个巨星的诞生」入围戏剧类最佳男主角和最佳导演，女神卡卡除入围戏剧类最佳女主角，她演唱的「搁浅带」（Shallow）也入围最佳原创歌曲。

在「一」片中饰演男主角哥哥的山姆艾略特（Sam Elliott）则成了本届金球奖的遗珠。

与「一」片一同角逐戏剧类最佳影片的作品有「黑色党徒」、「黑豹」（Black Panther）、「波希米亚狂想曲」（Bohemian Rhapsody）和「假若比尔街能说话」（If Beale Street Could Talk）。

卖座强档「黑豹」是首部入围戏剧类最佳影片的漫威超级英雄电影。

入围音乐或喜剧类最佳影片的有「为副不仁」、「真宠」、「爱．满人间」、「幸福绿皮书」和在夏季掀起旋风的浪漫爱情喜剧片「疯狂亚洲富豪」（Crazy Rich Asians）。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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