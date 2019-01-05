金球奖明颁奖 来看值得粉丝关注亮点

此内容发布于2019年1月5日 上午6:35

（法新洛杉矶5日电） 号称奥斯卡金像奖风向球的年度影坛盛会金球奖，明天将在洛杉矶比佛利山庄举行颁奖典礼，这个表扬优秀电影与电视从业人员的奖项，共有5个亮点值得全球粉丝关注。

●电影「一个巨星的诞生」奥斯卡将独领风骚？

明晚颁奖典礼众所瞩目焦点之一想必是「一个巨星的诞生」（A Star Is Born）获奖，这部由美国男星布莱德利库柏（Bradley Cooper）执导的流行音乐爱情剧，获得金球奖5项提名，包括最佳影片与女神卡卡（Lady Gaga）入围最佳女主角等。

而女神卡卡甚至有可能得两座奖项，因她诠释的电影原声带所收录热门单曲Shallow入围最佳原创歌曲。

在金球奖大放异彩必定有助于她获得奥斯卡金像奖提名的机会，而奥斯卡提名的票选将于金球奖盛会结束后次日展开至14日止，并于22日宣布入围名单。

●两面评价是否将不利于「为副不仁」（Vice）一片？

这部由亚当麦凯（Adam McKay）执导关于前副总统钱尼（Dick Cheney）生平的作品，虽然获得本届金球奖最多的6项提名，但耶诞节档期上映后，却是毁誉参半。两面评价否会断送「为副不仁」的得奖机会？

多数的评论同意，英国籍男星克里斯汀贝尔（Christian Bale）诠释钱尼不同凡响，但另有人质疑这部电影对于钱尼攀向权力高峰着墨太少。

吊诡的是这部电影入围金球奖喜剧类奖项，而得奖预测网站Gold Derby的专家票选，没有人看好「为副不仁」可获得最佳音乐剧或喜剧片，反而英国版宫斗剧「真宠」（The Favourite）与种族议题的喜剧「幸福绿皮书」（Green Book）或是「爱・满人间」（Mary Poppins Returns）受到青睐。

●电影「罗马」（Roma）在金球奖的表现将如何？

由艾方索柯朗（Alfonso Cuaron）执导的广受好评佳作「罗马」（Roma），叙述他童年时期在墨西哥市的点滴，由于资格的因素没有角逐最佳影片奖项，却入围最佳外语片与最佳导演。

多数看好艾方索柯朗这部自传式的电影将是奥斯卡大赢家，若他明天能获得最佳导演的殊荣，将更坚定「罗马」被小金人加持的可能性。

●最佳戏剧类影集女主角凤凰女VS.亚裔女

由凤凰女茱莉亚萝勃兹（Julia Roberts）主演的「归途」（Homecoming）是她首部主演的电视影集，并入围最佳戏剧类影集女主角，她能否捧回奖杯？

而主演「追杀夏娃」（Killing Eve）曾获艾美奖提名，并且是首位入围金球奖最佳戏剧类影集女主角的亚裔女星吴珊卓（Sandra Oh），可否抱回奖座？

●创新组合的主持人搭档能否挽救收视率？

去年金球奖颁奖典礼的收视人口约1900万，9月份的艾美奖收视人口更创下全时段新低仅1020万人。

而吴珊卓和喜剧男演员安迪山伯格（Andy Samberg）去年在艾美奖的颁奖组合获得满堂采的「笑果」，因此两人被送作堆将主持金球奖颁奖典礼。

他们在接受「好莱坞报导」（The Hollywood Reporter）专访时承诺，今年的金球奖颁奖典礼将洋溢着欢乐而少谈政治。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

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