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此内容发布于2018年2月24日 上午4:50 最后更新 - 2018年2月24日 -04:50

（法新社首尔24日电） 北韩高阶将领金英哲将率领8人代表团出席明天举行的平昌冬奥闭幕典礼，由于他被控是2010年击沉南韩天安舰的主使者，罹难士兵家属今天愤怒表达抗议。

罹难的46名士兵家属强烈要求首尔当局取消金英哲的访问。金英哲为北韩劳动党副委员长兼统一战线部长。

美国总统川普长女、白宫顾问伊凡卡・川普（Ivanka Trump）也会出席冬奥闭幕典礼，让首尔官员对礼节问题头痛不已。

外界普遍将南韩曾遭受的数起攻击归咎于金英哲，包括将近8年前天安舰遭鱼雷袭击事件。同年北韩炮击南韩延坪岛造成4人丧生，他也被认为是主谋。

约30名罹难者家属在首尔一座市中心广场集会，喊口号说：「处决金英哲。」

他们挥舞旗帜、高举被画上大红叉的金英哲肖像高喊：「北韩承认犯下暴行并道歉。」

保守派在野党自由韩国党也重申反对金英哲访问南韩，誓言26日将举行大规模抗议。

自由韩国党党魁洪准杓在脸书上写道：「我们永远无法允许如希特勒般的战犯、天安舰攻击案主谋到访。」

要求释放前总统朴槿惠的数千名抗议民众也反对金英哲到访，要求将他逮捕并处决。

南韩统一部发言人白泰铉曾表示，政府察觉到外界普遍担忧金英哲到访的情况，但认为这是个「改善两韩关系的机会，并可能促进和平解决」。（译者：陈昱婷/核稿：林憬屏）

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