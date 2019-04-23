此内容发布于2019年4月23日 上午2:05

（法新社首尔23日电） 北韩领导人金正恩本周在俄罗斯接受总统蒲亭（Vladimir Putin）盛宴款待时，约莫一万名北韩人将在俄国各地埋头苦干，以劳力为金正恩政府换取收入。

分析家表示，此刻与华府针对核子谈判陷入僵局的金正恩，正试图强化与莫斯科的经贸连结，并寻找能与北京当局平衡的势力。中国目前是平壤当局重要盟友及经济命脉。

两国领导人料于24日或25日在俄罗斯东部海参崴港（Vladivostok）会晤，将是继金正恩父亲金正日8年前与时任俄罗斯总统的麦维德夫（Dmitry Medvedev）会面以来，两国领袖首度举行峰会。

劳工是北韩出口主力和外汇来源之一，平壤当局与海外公司签订合约提供劳动者，有权益团体指北韩政府夺取他们大部分薪水。

人权观察（Human Rights Watch）2017年报告指出，他们的待遇「远不及国际劳工标准，没有集会权或言论自由，遭思想统治者掌控，限制行动自由与从外界取得资讯权利，工时长之余，也没有拒绝超时工作的余地。」

然而，也有专家表示，这些工作是北韩人民自己要求要做的，因为他们一旦完成分派任务，就有机会获得自己的酬劳。

根据联合国指出，俄罗斯为继中国之后的北韩第2大贸易伙伴，北韩人民多从事挖矿、伐木、纺织与建造工作，当中有许多人在俄国远东劳动，其他则是在中东做苦工。

在这种情况下，联合国安理会放宽针对北韩核武与弹道飞弹计画祭出的制裁，符合金正恩与蒲亭的共同利益。

根据2017年12月通过的联合国安理会第2397号决议，「理事国应在决议通过的24个月内，遣返在理事国管辖区赚取收入的所有朝鲜民主主义人民共和国国民」。

在呈交给联合国制裁官员的资料中，俄罗斯说，2018年拥有俄国合法工作许可的北韩人数，下滑近2/3从3万多人减至1万1490人。

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