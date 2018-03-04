下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年3月4日 上午9:20 最后更新 - 2018年3月4日 -09:20

（法新社洛杉矶3日电） 在好莱坞颁发奥斯卡金像奖的前一天，金酸莓奖（Razzie Awards）今天公布的2017年最烂电影是3D动画片「表情符号电影」，动作片巨星汤姆克鲁斯则获封最烂男主角。

「表情符号电影」（The Emoji Movie）夺下2017年金酸莓奖最烂电影宝座，击败的竞争者有「海滩救护队」（Baywatch）、「格雷的五十道阴影：束缚」 （Fifty Shades Darker）、「神鬼传奇」（The Mummy）和「变形金刚5：最终骑士」（Transformers：The Last Knight）。

金酸莓奖主办单位在声明中表示，去年可以看到「好莱坞回收再用的垃圾堆到历史新高」，且「缺乏原创性到令人无法接受的程度」。

「表情符号电影」是金酸莓奖38年历史中，首部被封为最烂电影的动画片，还包办最烂剧本、最烂萤幕组合及最烂导演3项大奖。

汤姆克鲁斯（Tom Cruise）以旧片重拍的「神鬼传奇」惨获最烂男主角，在「梅迪亚万圣节2」（BOO 2！：A Madea Halloween）反串扮成女人的男星泰勒派瑞（Tyler Perry）获得最烂女主角。

演出喜剧片「家有两个爸x2」（Daddy's Home 2）的梅尔吉勃逊（Mel Gibson）获得最烂男配角奖，金贝辛格（Kim Basinger）则以情色爱情片「格雷的五十道阴影：束缚」获封最烂女配角。

Neuer Inhalt Horizontal Line