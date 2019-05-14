（法新社索契14日电） 在美国与北韩针对核议题协商之际，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）在与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）会面后表示，美俄对北韩议题的目标一致。

蓬佩奥今天在俄国黑海度假地索契（Sochi）会谈后告诉记者说：「我认为我们有共同的目标，我也希望可以找到我们合作的方法。」

他们在蒲亭的避暑别墅会谈近两个小时，蓬佩奥表示他们花费很长时间讨论北韩。数周前，蒲亭与北韩领导人金正恩曾在远东港口城市海参崴召开高峰会。

俄罗斯与美国也谈及希望在叙利亚等问题上合作，达成更好的关系。蓬佩奥是10个月来，与蒲亭接触的最高层美国官员。

美国与俄罗斯在叙利亚8年内战中立场对立，俄罗斯是叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）的主要支持者。

蓬佩奥表示，他和蒲亭同意以几个方式，让叙利亚领导的委员会能有所进展，让委员会重新开始修改宪法，希望以政治方式结束叙利亚冲突。

蒲亭和蓬佩奥也讨论了伊朗和委内瑞拉的危机，但蒲亭的幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，他们的讨论并未触及乌克兰。俄罗斯在乌克兰支持分离主义叛军，引发美国实施制裁。

蓬佩奥也代表美国指责俄罗斯，让左派煽动者、委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）持续握有政权。美国希望将马杜洛赶下台。

蓬佩奥在与俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）召开联合记者会中说：「是时候让马杜洛下台了，除了苦难外，他没有为委内瑞拉人民带来任何东西，我们希望俄罗斯对马杜洛的支持将会结束。」

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