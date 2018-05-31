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此内容发布于2018年6月1日 上午12:20 最后更新 - 2018年6月1日 -00:20

（法新社巴黎31日电） 美国今天宣布，将对加拿大、墨西哥和欧洲联盟进口的钢铝产品课徵高额关税，为期两个多月的豁免就此结束。美国盟友都对此举感到惊愕不解，甚至扬言以牙还牙，祭出报复措施。

以下是这3个月来，使美欧贸易战硝烟味升高的关键发展：

●美国扬言对钢铝产品课徵关税

以改善贸易赤字为施政重点的美国总统川普，3月1 日表示有意对进口的钢铝产品课徵高额关税。

欧盟（EU）扬言将对哈雷大卫森（Harley Davidson）摩托车、牛仔裤、波本威士忌及花生酱等美国旗舰产品课徵进口税。

●美国祭出重税

川普根据贸易扩张法232条款、基于国家安全理由限制进口若干产品。他3月8日宣布自同月23日起，针对进口的钢铁和铝材，分别徵收25%以及10%的关税。

●欧盟关税豁免期限

川普于3月22日，即关税生效前夕，宣布给予欧盟暂时豁免，此期限于5月1日到期。

澳大利亚、阿根廷、巴西和南韩也获暂时豁免。加拿大和墨西哥也因属北美自由贸易协定（NAFTA）成员而得以豁免。

但未列入豁免名单的中国，则宣布将以牙还牙，对美国汽车徵收关税。

●欧盟告上世界贸易组织（WTO）

继中国之后，欧盟也向WTO申诉表示，「做为在本案拥有可观利益的出口方，欧盟要求就能否动用防卫措施，与美国谘商」。

2天后，欧盟贸易事务执行委员马姆斯壮（Cecilia Malmstrom）呼吁美国，给予欧盟无条件的永久性关税豁免。

她说，否则欧盟不会就贸易议题与美国展开谈判。

●欧盟接招

白宫国家经济会议主席柯德洛（Larry Kudlow）4月26日说，除非欧盟在贸易作法、关税与税收做出「若干让步」，否则美国5月1日之后将不再延长豁免期限。

英国、法国及德国这欧盟3大经济体的领导人同月29日表示，3国同意「欧盟必须准备做出回应，一旦有必要的话，以效率和速度来回应」美方课徵新关税。

●延长豁免期限

美国1日宣布对加拿大、墨西哥和欧盟的钢铝关税豁免期限延长一个月，至6月1日。

●伊朗核协议及汽车产业

川普本月8日宣布退出伊朗核协议，并扬言制裁与伊朗贸易的外国公司。

10天后，欧盟告诉WTO，已准备好针对美国钢铝关税展开报复措施，包括对摩托车及波本威士忌课税。

白宫23日宣布考虑对进口车课税，使德国汽车制造商惊愕不安。

●豁免期终止

美国今天宣布，将对加拿大、墨西哥和欧盟进口的钢铝产品课徵关税。

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