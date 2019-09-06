（法新社哈拉雷6日电） 辛巴威总统姆南加瓦今天表示，1980年至2017年铁腕统治辛巴威的前总统穆加比已去世，享寿95岁。知情人士透露，穆加比在新加坡病逝。

姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）推文说：「我怀着最悲伤的心情宣布，辛巴威国父兼前总统…穆加比（Robert Mugabe）去世。」

姆南加瓦说：「穆加比是民族解放的指标性人物，他是一名泛非主义者，终其一生都致力于解放并赋予他的人民权力。他对我们国家和非洲历史的贡献永远不会被遗忘。愿他的灵魂永远安息。」

姆南加瓦去年11月在穆加比住进新加坡一所医院时表示，穆加比已无法行走；但未说明，他接受的是什么治疗。

辛巴威官员常常说，穆加比正在治疗白内障，对民营媒体一再报导他罹患前列腺癌一事，予以否认。

英国广播公司（BBC）报导，穆加比今年4月以来，一直在新加坡住院。

1924年2月21日，穆加比出生于当时名为罗德西亚（Rhodesia）的辛巴威。他于1960年代倡导辛巴威独立运动，1964年因批评罗德西亚政府而在未经审判的情况下入狱10年以上。

1980年辛巴威从英国独立后的第一场选举中，穆加比领导的辛巴威非洲民族联盟（ZANU）胜选，穆加比出任总理，并在1987年担任总统，长期统治这个非洲南部国家。2017年11月穆加比因军事政变被迫辞职。

穆加比早年因扩大黑人多数族群享用医疗照护和接受教育的机会，而受到赞扬；但他引起争议的土地改革计画使得经济崩盘，同时他晚年也滥权贪污。（译者：李宛谕/核稿：张佑之）

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