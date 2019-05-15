此内容发布于2019年5月15日 下午10:50

（法新社巴黎15日电） 纽西兰3月发生清真寺枪击杀戮事件后，在各国政府不断施压下，主要科技业者今天承诺采取新措施，铲除网路上的暴力极端主义内容。

谷歌（Google）、推特（Twitter）、脸书（Facebook）以及微软（Microsoft）公司主管齐聚巴黎，与法国、纽西兰等国家领袖见面，揭橥网路平台自愿性响应「基督城请求」（Christchurch Call）计画。

纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）、法国总统马克宏（Emmanuel Macron）发起的这项计画，以纽西兰基督城命名。两个月前，基督城两座清真遭极右翼歹徒袭击，造成51人丧生，而凶手以头戴摄影机的方式，在脸书直播杀戮现场。

脸书虽力图删除这段恐怖影片，影面内容仍被上传网路并被分享数百万次，这间社群网站巨擘因此遭受严厉批评。

Google、推特、脸书、微软以及亚马逊（Amazon）公司今天发布计画，将「基督城请求」付诸行动，特别是要处理网上现场直播的威胁。

这些科技巨擘承诺投资「数位指印」（digital fingerprinting）以追踪并移除有害照片与影片，并推出简易方法来让网路使用者检举非法内容。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

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