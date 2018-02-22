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此内容发布于2018年2月22日 上午7:05 最后更新 - 2018年2月22日 -07:05

（法新社马尼拉22日电） 菲律宾总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）的头号批评者身陷囹圄一年后表示，她认为正义即将到来。她也坚称，陷她入狱的指控不实，仅为使她噤声。

菲律宾参议员德利马（Leila de Lima）将近十年来对杜特蒂穷追猛打，最初指控他在担任南部纳卯市（Davao）市长时，组织行刑队对付嫌犯。

杜特蒂20个月前上任后展开反毒战争，造成许多人丧生，如今国际刑事法院（ICC）已展开初步调查。德利马对此表示，她有新理由怀抱希望。

德利马在国家警署马尼拉总部的关押处向法新社表示：「我看到正义到来的那天，也衷心期盼那天来临。初步调查终将变成起诉。」

58岁的德利马曾经上榜时代杂志（TIME）2017年度百大最具影响力人物。她说：「我觉得这是证明我清白的开始，等我的指控撤销后，真正的清白就会来临。」

德利马去年2月24日遭逮捕后就被关押至今，原因是她在2010到2015年前总统艾奎诺三世（Benigno Aquino）任内担任司法部长时，涉嫌收受狱中毒枭贿款。

德利马表示，当局编造这些指控，好扼杀她对杜特蒂的批评，她也深受世界各国议员与人权监督组织支持。

国际特赦组织（Amnesty International）视德利马为「良心犯」，并在今天发布的年度报告中称她为「毒品战争最重要的批评家」。（译者：陈乃瑜/核稿：陈政一）

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