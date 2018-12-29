间谍毒害案、川金会 2018风云大事记

此内容发布于2018年12月30日 上午12:05

（法新社巴黎29日电） 回顾2018年全球发生许多重大事件，从影响俄罗斯与西方国家关系的毒谍案，到川普主政下的美国重大转变等，以下简述各大事件。

●俄前间谍遭毒害事件

3月4日，前俄罗斯双面间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）和他女儿尤莉雅（Yulia Skripal）在英国索尔兹伯里（Salisbury）遭神经毒剂毒害，之后英国指控克里姆林宫（Kremlin）是幕后黑手。

俄国则否认所有指控。 ●川普退出伊朗核子协议

5月8日，美国总统川普宣布退出与伊朗的核子协议，改对伊朗实施制裁。

●美国承认耶路撒冷为以色列首都

5月14日，美国在耶路撒冷设立新大使馆，惹怒也宣称耶路撒冷为首都的巴勒斯坦人，此举违背多年来的国际间政策。

●川普与金正恩历史峰会

6月12日，川普与北韩领导人金正恩在新加坡举行高峰会，这是两国在位的领导人史上首度会面。

●泰国足球小将受困山洞

7月10日，泰国足球小将和教练受困泰国北部淹水山洞17天后，被发现仍活着，随后当局在国际协助下展开救援行动，全员幸运成功救出，但泰国海军一名潜水人员不幸罹难。

●沙乌地阿拉伯异议记者遇害

10月2日，沙乌地阿拉伯籍、华盛顿邮报记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）进入沙国驻伊斯坦堡领事馆后音讯全无。

美国联邦参议院12月13日通过议案，谴责沙国王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）应为哈绍吉之死负责。

●法国黄背心抗议潮

11月17日，法国全国掀起「黄背心」示威活动，原本是抗议燃料税与生活费大涨，之后局面扩大，演变成反对总统马克宏（Emmanuel Macron）政府政策。

●英国脱离欧盟

11月25日，英国与欧盟经过17个月艰困协商，终于达成在2019年3月英脱欧协议；英国会原订12月11日对这项议案进行表决，但首相梅伊（Theresa May）衡酌情势，她与欧盟协议方案可能遭国会否决，不得不在12 月10日宣布延后国会表决计画。

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