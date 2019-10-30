此内容发布于2019年10月31日 上午12:20

（法新社华盛顿30日电） 回应各界对政治人物在社群媒体投放假讯息的渐增担忧，社群网站推特（Twitter）今天说，将在全球停止接受政治广告。

推特执行长杜锡（Jack Dorsey）推文表示，网路广告「非常强大且对商业广告商十分有效，这种力量为政治带来重大风险，可以用来左右选票，并影响数百万人生活」。

他说，新政策细节会在下个月揭晓，并于11月22日开始实施，将禁止参选人及政治议题投放广告，并说：「我们考虑过只禁止参选人广告，但议题广告却能规避。另外，只有参选人能为想推动的议题买广告，这对所有人而言并不公平，所以我们一并停止了。」

杜锡表示，公司采取行动以阻止「机器学习为基础的通讯优化与精准投放、未查核的误导讯息及深伪（Deep Fake）」产生的潜在问题。

推特举措宣布时，脸书（Facebook）正面临查核政治人物投放广告的压力。脸书政策允许，政治言论与广告在未经事实查核下，刊登到这个社群媒体上。

脸书执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）说，政治广告虽非巨大收入来源，但他认为让每个人都有「发声管道」很重要，且禁止政治广告恐对现任者有利。

杜锡表示，他不同意祖克柏的评估。「我们目击了许多社会运动在没有政治广告下达到巨大规模，我认为这只会成长。」

推特财务长西格尔（Ned Segal）说，这对财务影响极小。他说：「既然我们受到质疑，这个决定是基于原则，而非金钱。」「如文中所提，我们已公布2018年美国期中选举的政治广告支出（不到）300万美元。」

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