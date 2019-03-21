此内容发布于2019年3月21日 下午11:35

（法新社纽约21日电） 有鉴于印尼狮航去年10月因防失速系统失灵，造成致命空难。业界消息人士今天透露，波音737 MAX客机将把原本属额外选配的防失速系统失灵警示灯，列为标准配备。

波音这项决定是为了因应旗下737 MAX机型5个月内接连在印尼和衣索比亚失事，导致压力排山倒海而来。有关单位针对波音安全认证流程展开调查，也动摇外界对737 MAX系列的信心；MAX系列攸关波音的未来。

匿名消息人士指出，这款安全「警示灯」将成为标配，也是波音未来几天要向有关当局和客户说明的诸多改良项目之一。

去年10月的印尼狮航（Lion Air）空难和本月10日衣索比亚航空（Ethiopian Airlines）坠机事件，2起事故共夺走300多条人命，2架空难班机均未安装这种警示灯。

另一知情人士告诉法新社，拥有24架737 MAX 8的美国航空（American Airlines），先前采购737 MAX系列时为因应可能的失灵情形，都有选购警示灯；目前拥有最大737 MAX机队的美国西南航空（Southwest Airlines），不但有选购警示灯，还加购「主飞行显示器」（Primary Flight Display）。

这名业内消息人士也说，波音改良作业已进入最后阶段，但是公司仍想确认这些步骤是否符合飞安单位和客户期望。（译者：王品轩/核稿：陈亦伟）

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