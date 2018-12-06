防小说1984情节成真 微软吁立法限制脸部辨识应用

此内容发布于2018年12月7日 上午12:20

（法新社华盛顿6日电） 微软公司（Microsoft）今天表示，他们采取一套应用于脸部辨识技术的原则，呼吁同业竞争对手效仿，并要求制定新法以防作家欧威尔（George Orwell）知名小说「1984」未来成真。

微软公司总裁史密斯（Brad Smith）在布鲁金斯研究所（Brookings Institution）和部落格贴文中宣告，为避免知名小说「1984」中形容的国家监控情形发生，替脸部辨识科技设下限制刻不容缓。

史密斯表示：「我们必须确保2024年情景不会看起来像小说『1984』所描述。」

「民主永远不可或缺的准则是政府不可凌驾法律之上。今天我们必须确保政府机关使用脸部辨识科技仍受法律约束，而新法规可以让我们步上这条道路。」

史密斯说，微软会督促相关立法尽快在2019年通过，将要求任何脸部辨识应用透明化、受人工审核和隐私保护。

史密斯说，当脸部辨识演算法被用于制定可能影响个人隐私、人权或自由，及防范歧视和偏见的关键决议时，「有意义的人工审查」会成为重要的一环。

另外，他说新法律应对警方使用脸部辨识设限，因此可能只会被用在法院命令或有立即威胁的案件上。

「除非我们行动，否则我们5年后可能会发现脸部辨识泛滥使得社会问题恶化。到时，这些挑战会变得更加棘手。」

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