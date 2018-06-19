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此内容发布于2018年6月19日 上午10:35 最后更新 - 2018年6月19日 -10:35

（法新社德国梅塞堡19日电） 德国总理梅克尔今天接待来访法国总统马克宏，试图就欧洲联盟改革达成共识，在民粹势力和对移民议题严重分歧正撕裂欧盟之时，防止欧盟解体。

德国和法国是欧盟两个最大的经济体，马克宏（Emmanuel Macron）持大胆见解，主张欧盟应进行全面性改革；而德国立场较谨慎，尤其是关于财政议题。

梅克尔（Angela Merkel）和马克宏两人都强调，面对美国总统川普公开挑起贸易战，并质疑欧盟安全和气候政策，欧盟必须学习在世界舞台上站稳。

在民粹和疑欧势力迅速蔓延扩张之时，两国内阁部长齐聚柏林附近的梅塞堡（Meseberg），希望在6月28日和29日的重大高峰会前，两国先就英国脱欧后欧盟的未来齐一立场。

梅克尔和马克宏都是直言支持欧盟的人，但双双在国内遭遇民族主义分子和右翼民粹势力反对，在外则有义大利、奥地利和其他东欧国家政府的掣肘。

法国财政部长勒麦尔（Bruno Le Maire）在梅塞堡会议前警告说：「欧洲正处于解体过程。我们可看见一些国家向内退缩，试图自行解决需要欧盟层级提出解决方案的问题。」

他说：「我们一边有美国、另一边是中国，把我们夹在中间，必须就移民、经济议题、金融议题提出新的欧盟计画，强化欧洲在世界上的地位。」

上周义大利和马尔他拒绝援救载有630名移民的救援船，最后由西班牙接受，再度让欧盟可以接纳多少移民的问题大获重视。

此事在法国和义大利间引发冲突，移民问题也为梅克尔在国内引发危机，强硬派内政部长赛贺佛（Horst Seehofer）公开违抗她，表示如欧盟未能达成协议，他将下令警察自7月初不让大部分寻求庇护的人进入德国。

梅克尔认为这个议题必须交由欧盟层级解决，她承诺要在布鲁塞尔峰前两周时间内，与过境与抵达国家达成协议。

梅克尔和马克宏同意地中海国家负担过重，需要财务支持或奖励，而欧洲国际边界管理署（Frontex）必须有更多资金，法国还提议在非洲成立难民处理中心。

移民看起来虽是最急迫的问题，今天的议程还包括其他许多棘手的主题，如欧元区财政和投资共同防卫力量。

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