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此内容发布于2018年5月18日 上午8:20 最后更新 - 2018年5月18日 -08:20

（法新社布鲁塞尔18日电） 为使欧洲企业不受美国制裁伊朗所影响，并确保伊朗核子协议持续进行，欧洲联盟（EU）今天启动阻碍性法律程序。

大西洋两侧的分歧加深之际，欧盟成员国领导人昨天在保加利亚首都索菲亚召开会议时，全体同意实施「阻碍性法律」（blocking statute）。

欧洲联盟执行委员会（European Commission）今天表示，执委会已展开正式程序启动「阻碍性法律」程序，厘清美国对伊朗制裁清单和范围涉及欧洲企业的部分。

伊朗与6国于2015年达成核子协议，当时德黑兰当局同意限制核计画，换取国际放宽经济制裁。但美国总统川普上周宣布退出这项协议，并将恢复对伊朗的经济制裁，引发争议。除了美国，其余签约国均未退出伊朗核子协议，并要为这项得来不易的协议继续努力。

「阻碍性法律」目的在缓解2015年后赴伊朗投资的欧洲企业恐惧，但仍需欧盟成员国及欧洲议会同意才能实施。

欧盟执委会曾表示，希望在美国8月6日首波制裁生效前，施行这项法律。

欧盟执委会也启动正式程序，为欧洲投资银行（EIB）移除障碍，EIB可在欧盟预算担保下，决定是否为伊朗境内的商业活动提供资金。

欧盟执委会表示，「这将使得欧洲投资银行可以支持欧盟在伊朗的投资活动」，可能有助于中小企业。

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