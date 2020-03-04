此内容发布于2020年3月4日 下午8:35

（法新社华盛顿4日电） 新加坡公布新研究显示，染上2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）患者的卧室和厕所大范围遭病毒污染，凸显例行清理洗手台和马桶等高度碰触表面的必要。

然而，研究指出，使用常见的消毒水一天清洁物体表面两次，并清扫地板一次，就能有效消灭病毒，民众只要遵守上述原则，目前的消毒措施足够预防病毒散布。

中国先前传出境内不少医院发生院内感染，造成数十名医护人员和其他患者间相互传染，而这项研究随后发表在「美国医学会期刊」（JAMA）。

这让科学家相信传染途径除了经由咳嗽外，病毒污染环境也是一项关键因素，但还不清确切范围有多大。

新加坡国家传染病中心（NCID）和国防科技研究院（DSO National Laboratories）的研究人员对3名患者进行观察，这些患者1月底到2月初被隔离在不同房间。

研究人员在14天的隔离期间，从他们的卧房采集5天的样本。

其中一名患者的卧室经例行清洁之前，先进行样本采集，另外两间卧室则是消毒后，才进行采样程序。

卧室未经消毒的病患在3名患者中病情最轻，仅出现咳嗽的症状，另外两名患者出现咳嗽及发烧的中度症状，其中一人呼吸急促，另一人咳嗽夹带浓痰。

尽管病情相异，未经消毒卧室中15个采样经检验有13个遭病毒污染，包括椅子、床架、玻璃窗、地板和电灯开关。

厕所内5个样本中有3个也遭污染，包括水槽、门把和马桶，也进一步证实门把是传染途径之一。

空气样本经检验呈现阴性反应，但空调排气孔的棉棒样本呈阳性，病毒飞沫经由夹带在气流中，然后从出风口散布。

另外两间消毒过的卧室内样本，经检测则未出现阳性反应。（译者：黄靖贻/核稿：徐睿承）

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