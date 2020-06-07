此内容发布于2020年6月7日 上午2:05

（法新社华盛顿6日电） 美国各州陆续松绑防疫措施后，美国联邦准备理事会（Fed）9、10日将召开首场例行会议。

即便2019冠状病毒疾病（COVID-19）依旧威胁民众日常生活，美国劳工部资料显示，5月非农业就业人口增加250万人，扭转3月至4月流失2210万人的颓势。

当疫情一爆发，联准会赶在全美商业活动停摆前即迅速采取行动，联准会决定利率政策的联邦公开市场委员会（FOMC）3月间一口气将其关键借贷利率调降至零。

相当于美国中央银行的联准会还提供数兆美元的流动资金，提供贷款给中大型企业，挹注银弹给州和地方政府。

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）誓言，如有需要，将祭出更多举措。

由于总统川普（Donald Trump）寄望以强健的经济复苏来拉抬自己11月大选连任机会，5月优于预期的就业数据替他打了一剂强心针。

尽管如此，美国经济仍未摆脱困境。西班牙对外银行（BBVA）首席美国经济学家卡普（Nathaniel Karp）认为，FOMC短时间内不会动摇立场。

他说：「尽管初步迹象显示危机最坏的部分已经过去，我们预料联准将重申承诺，竭尽所能去做，同时检讨FOMC看待目前危机的方式。」

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