防销声匿迹 美新法送移民回墨等庇护申请

此内容发布于2018年12月21日 上午12:20

（法新社华盛顿20日电） 美国政府今天宣布，审理越过南方边界的移民庇护申请时，将送他们回墨西哥，以免他们在美国国土「销声匿迹」。

美国国土安全部（DHS）部长尼尔森（Kirstjen Nielsen）在声明中表示：「试图玩弄体制以非法进入我国的外国人，将不再能于美国销声匿迹，许多人会在出庭日缺席。」

她说：「相反的，他们将在墨西哥等待移民法庭做出决定，『逮捕后释放』将变成『逮捕后送回』。」

川普先前下令不让数以万计跨境的中美洲移民申请庇护，但遭到美国法院挡下后，川普政府今天宣布上述新政策。移民多半来自瓜地马拉、萨尔瓦多及宏都拉斯，为逃离家乡贫困及暴力，一路往北挺进。

美墨边界长达3200公里，常有移民钻漏洞入境美国。新措施可能会改变边境局势，迫使更多移民接受待在墨西哥长期等待，或选择在不被发现情况下溜进美国，但这通常是高风险的选项。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）表示：「我们希望这会让非法移民人数确实出现历史性下滑，因为来到这里申请庇护及等候审理期间留在美国的动机将不再存在。」

蓬佩奥表示：「我们已向墨西哥政府明确表示我们打算这么做。」

目前还不清楚美国在此政策上是否和才上任几周的墨西哥新政府取得正式协议。

尼尔森表示：「墨西哥已决定，将致力在境内实施必要措施。」

她说：「我们预计受影响的移民在等待美国法律裁定期间，会收到人道签证以待在墨西哥本土，并获得能申请工作的资格及其他保护措施。」

墨西哥驻华府代办札巴戈迪亚（Jose Antonio Zabalgoitia）告诉记者，墨西哥会确保等候庇护申请结果的外国人士充分享有宪法承认的权利和自由。

但他也敦促华府「不要把移民变成人球」。

札巴戈迪亚说，这项措施仅适用于在美国寻求庇护的人，他表示：「我们不会接受遭美国驱逐出境的人。」

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