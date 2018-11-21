下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年11月21日 上午7:05 最后更新 - 2018年11月21日 -07:05

（法新社杜拜21日电） 国际刑警组织今天选出南韩籍的代理主席金钟阳（Kim Jong Yang，音译）为新任主席，阻止了美国、英国及其他欧洲国家强烈反对的俄罗斯候选人普罗柯普楚克出线。

金钟阳在2012至2015年，当选并担任国际刑警组织执行委员，并自2015年起担任国际刑警组织高级副主席。

金钟阳当选后表示：「我们的世界正面临空前变化，对于公众安全和维安构成巨大的挑战。」

「要克服这些挑战，我们要有明确的愿景，我们必须打造一座通往未来的桥梁。」

中国籍主席孟宏伟9月失去音讯，北京随后表示孟宏伟已被拘留，并称他被控收贿，已辞去国际刑警组织的主席一职。而由金钟阳担任代理主席。

美国国务卿蓬佩奥昨天表态力挺金钟阳接掌国际刑警组织。英国外交部国务大臣鲍德温（Harriet Baldwin）昨天也告诉国会，伦敦当局支持金钟阳。她说：「我们一向支持曾遵守国际行为标准的候选人。」

美国两党联邦参议员也发表公开信表示，选举普罗柯普楚克（Alexander Prokopchuk）为新任主席，就像是「引狼入室」。他们写道：「俄罗斯一再滥用国际刑警组织遂行目的，骚扰政治对手、异议人士及记者，普罗柯普楚克也涉入其中。」

俄罗斯总统发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）则驳斥美国联邦参议员所发表的信件。培斯科夫说，美方此举便是试图干预投票的活生生案例。

普罗柯普楚克现任国际刑警组织副主席，根据俄罗斯内政部的资料，口操多种语言的他，曾在税务执法部门任职，并于2006年出任国际刑警组织的俄罗斯代表，2016年获选为副主席。

Neuer Inhalt Horizontal Line