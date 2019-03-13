此内容发布于2019年3月13日 下午8:05

（法新社华盛顿13日电） 为阻挡欧洲与华为技术公司合作5G基础建设，美国今天升高施压。北大西洋公约组织（NATO）盟军统帅指出，若德国与华为合作5G，北约部队将停止与所属德国部队通讯。

法新社报导，因担心与中国政府关系密切的华为所导致的安全风险，美国和其他数个西方国家已阻挡华为对5G开发建设投标。

北约组织盟军最高统帅暨美国欧洲司令部司令斯卡帕罗蒂（Curtis Scaparrotti）今天警告，若德国与华为合作5G基础建设，北约部队将停止与所属德国部队通讯。

斯卡帕罗蒂告诉美国联邦众议院军事委员会（House Armed Services Committee）：「我们担心他们的通讯基础受到损害，尤其是5G，5G频宽功能和数据提取能力惊人。」

这位美国军事将领表示：「若它被用在德国国防通讯，我们将不会（透过这些系统）与他们进行通讯。」

「对军队而言，这会是一个问题。」

众院军事委员会询及欧洲，尤其是德国，与华为等中国电信集团间的贸易谈判时，斯卡帕罗蒂做出以上说明。

「华尔街日报」（Wall Street Journal）11日报导，华府已警告柏林，华为如果参与德国5G网路建设，美国向德国分享的情报将受限。

报导说，美国驻德国大使格瑞尼尔（Richard Grenell）已就此致函德国经济部长阿特麦尔（Peter Altmaier），说德国如果开放华为或其他中国设备厂商参与5G网路建设，美国将无法和德国安全部门维持相同合作水准。

隔天，德国总理梅克尔（Angela Merkel）表示，柏林将与华府讨论华为议题，但「德国将自己订定5G网路的安全标准」。

华为则极力否认所生产的设备有被用于间谍活动的疑虑。（译者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

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