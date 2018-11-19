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此内容发布于2018年11月19日 上午2:35 最后更新 - 2018年11月19日 -02:35

（法新社美国拉雷多18日电） 他们在凉爽的早晨开始工作，身手矫健地将一卷又一卷看起来恶毒的围篱与有刺铁丝网绑在绿色杆子上，再将这些杆子钉入地面。

经过3天工作时间，放眼望去，一道闪闪发光、与人肩膀同高的蛇腹形铁丝网障碍物宛如一条银色大蛇，盘踞在葱翠的河堤边。

筑起这道有刺铁丝网围篱的，是驻扎在肯塔基州诺克斯堡（Fort Knox）的约100名美国第19工兵营（19th Engineer Battalion）部队。

这些美国军人不在遥远战区，而是驻扎在拉雷多（Laredo）这个眺望里奥格兰德河（Rio Grande river）流经德州西南部的繁忙边境城镇，执行美国总统川普的争议性命令。

川普派遣大约5800名部队到这个边界地区，在一群群中美洲移民穿越墨西哥抵达美国前，采取先发制人的行动。

批评者抨击这是一场代价高昂的政治噱头，目的是在本月稍早的期中选举登场前激励支持者。

川普在选前称这批移民大队，让美国陷入「全国性紧急状态」，并警告这些所谓的「入侵」移民车队中，「有一些非常恶劣的暴徒和帮派成员」。

至少到目前为止，这道围篱是川普因应这批移民大军最显而易见的措施，对移民构成显着的吓阻力和实体障碍，目的是将潜在寻求庇护者引导至有组织进入美国的入境点。（译者：刘文瑜/核稿：陈政一）

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