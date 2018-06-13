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此内容发布于2018年6月13日 下午10:05 最后更新 - 2018年6月13日 -22:05

（法新社华盛顿13日电） 苹果公司（Apple）今天表示，正在强化iPhone手机的加密功能，以遏阻警方在未取得合法授权下将手机解锁。

有报导指出，解锁工具「灰钥匙」（GrayKey）的使用率越来越高，警方可透过这项工具，绕过iPhone的安全机制。苹果如今强化加密功能，是与执法部门持续发生冲突下的最新作为。

苹果表示，这些新功能并非意在阻挠执法，而是防止任何人，基于任何动机绕过加密机制。

这间公司于声明指出：「在苹果，我们设计的一切都以顾客为中心。」

「我们不断强化苹果每款产品的安全防护，以协助顾客免遭骇客盗用身分及侵犯他们的个人资讯。我们极为尊重执法部门，我们强化安全机制，并非意在使他们工作时碰壁。」

苹果表示，正努力降低灰钥匙或类似工具取得资讯的可能性。

苹果指出，已成立24小时运作的团队，每天回应执法及国家安全部门的要求。但这间公司因拒绝让外界轻易取得iPhones内的资讯，一直是若干执法部门的目标。

苹果两年前打官司，以阻止联邦调查局（FBI）强迫公司破解加州圣伯纳地诺郡（San Bernardino County）大规模枪击案凶嫌的iPhone。

美国司法部后来宣布成功破解枪手的iPhone，便撤销了对苹果的诉讼。

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