下面的内容来自我们的合作伙伴,因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年2月26日 下午11:20 最后更新 - 2018年2月26日 -23:20

(法新迈阿密26日电) 美国期刊「国家科学院学报」(Proceedings of the National Academy of Sciences)刊出的报告指出,火星很可能像地表最干的沙漠一样,存在特殊的生命形式。

南美洲的阿塔卡马沙漠(Atacama Desert)横跨智利和秘鲁,是地表最干燥的非极性沙漠,生存环境可能最接近火星。

研究人员今天说,他们发现微小的细菌和微生物能在阿塔卡马存活,暗示火星也可能有类似生命存在。

报告指出,许多微生物显然是阿塔卡马沙漠的原生种,大部分是细菌。这些微生物可能蛰伏许多年,降雨时才重生繁衍,用这种方式来适应这里的严酷生存环境。

Neuer Inhalt Horizontal Line