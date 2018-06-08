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此内容发布于2018年6月8日 上午8:50 最后更新 - 2018年6月8日 -08:50

（法新社布鲁塞尔8日电） 美军驻阿富汗最高指挥官尼柯森（John Nicholson）将军今天表示，阿富汗政府宣布与塔利班（Taliban）组织停火一周，将使进攻伊斯兰国（IS）的行动得以加强。

在美国特种部队和空中火力支援下的阿富汗突击队，正与IS和盖达组织（Al-Qaeda）作战，这两个组织占据了东部库纳尔省（Kunar）、南加哈省（Nangarhar）及北部朱兹詹省（Jowzjan）的部分地区。

法新社报导，在阿富汗指挥美军及北大西洋公约组织（NATO）部队的尼柯森告诉记者：「我们正对南加哈省的IS发动新攻势，攻势将持续进行，实际上在与塔利班停火期间，攻势会加强。」

尼柯林在比利时首都布鲁塞尔出席北约国防部长会议的空档表示，美军会尊重阿富汗总统甘尼（Ashraf Ghani）显然是片面决定并于昨天宣布的对塔利班停火。

但尼柯森说，如果塔利班违反停火，他的军队将毫不犹豫做出回应。

塔利班尚未证实，是否会遵守停火。塔利班政权在2001年被美国领导的进攻行动推翻。

停火将自斋戒月（Ramadan）第27天持续至开斋节（Eid al-Fitr）第5天，开斋节代表斋戒月结束。（译者：陈彦钧/核稿：张佑之）

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