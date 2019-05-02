此内容发布于2019年5月2日 上午6:05

（法新社喀布尔2日电） 阿富汗官员今天呼吁停火，此时，在喀布尔举行的大型和平高峰会「国民会议」即将结束，数千名与会代表连日来商讨与塔利班组织达成和平协议的可能条件。

本周登场的「国民会议」（loya jirga）维安森严，超过3000名宗教和部落领袖、政治人物以及全国各地代表齐聚一堂，讨论阿富汗和平的可能性。

并未出席这项会议的塔利班（Taliban），本周另行在杜哈与美国和平特使哈里札德（Zalmay Khalilzad）举行会谈，以期与美方达成一项协议，或许能让外国军队撤出阿富汗。

尽管这场峰会的完整结果须到明天才会公布，但国民会议若干委员会领导人表示，希望阿富汗暴乱立即中止。虽然已举行各项和平峰会，目前暴乱仍在阿国各地迅速持续。

其中一名委员会领导人古瑞希（Mohammad Qureshi）说：「每天都有阿富汗人无辜遇害，宣布无条件停火势在必行。」

阿富汗社会上有许多人担心，一旦美国与塔利班达成协议，这些伊斯兰激进分子将企图夺权，进而使女权、媒体自由和法律保护等方面的现有进步化为乌有。

塔利班坚决不与被它视为魁儡政权的阿富汗政府谈判。

这表示，即使美国和塔利班达成结束阿富汗战事的协议并商定最终撤军时间表，塔利班仍须与阿富汗政治人物及部落长老达成某种协议，持久停火才能见效。（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

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