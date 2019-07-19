打印 阿富汗喀布尔大学发生爆炸 至少8死33伤 此内容发布于2019年7月19日 上午7:05 最后更新 - 2019年7月19日 -07:05 （法新社喀布尔19日电） 阿富汗喀布尔大学（Kabul University）今天传出炸弹爆炸，政府官员指出，爆炸造成至少8人死亡、33人受伤，当时学生们正准备进校考试。 阿富汗内政部媒体办公室一名官员告诉法新社，塔利班（Taliban）否认涉入今天的爆炸事件。这起爆炸发生在喀布尔大学的南侧入口附近。 卫生部发言人玛尔（Wahidullah Mayar）指出，爆炸已导致8人丧命，还有33人受伤。 Neuer Inhalt Horizontal Line Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting 您感兴趣的话题，或许就是我们下一篇报道的选题 subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体