此内容发布于2019年7月19日 上午7:05

（法新社喀布尔19日电） 阿富汗喀布尔大学（Kabul University）今天传出炸弹爆炸，政府官员指出，爆炸造成至少8人死亡、33人受伤，当时学生们正准备进校考试。

阿富汗内政部媒体办公室一名官员告诉法新社，塔利班（Taliban）否认涉入今天的爆炸事件。这起爆炸发生在喀布尔大学的南侧入口附近。

卫生部发言人玛尔（Wahidullah Mayar）指出，爆炸已导致8人丧命，还有33人受伤。

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