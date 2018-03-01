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此内容发布于2018年3月1日 上午7:35 最后更新 - 2018年3月1日 -07:35

（法新社阿富汗坎达哈1日综合外电报导）阿富汗官员表示，一名德国籍男子在叛乱肆虐的海曼德省（Helmand）与塔利班分子一同被捕。这是阿国爆发战事16年来，塔利班分子中仅见的欧洲人之一。

省府官员和军方表示，这名男子自称叫瓦杜德（Abdul Wadood），被拍到包着黑色头巾，蓄着长长的红色胡须，自称是德国法兰克福居民，口操德语。

阿富汗陆军215军团发言人巴哈杜塞（AbdulQadir Bahadurzai）和当地警政首长双双表示，这名男子担任塔利班精锐「红色部队」（Red Unit）指挥官纳塞（Maulavi Nasir）的顾问。

巴哈杜塞今天告诉法新社，这名男子没有身分证和护照，德国驻喀布尔官员并未立即发表声明。

海曼德省长发言人齐瓦克（Omar Zwak）告诉法新社：「这是第一次有欧洲人在海曼德省被捕。」

塔利班最有名的西方战士或许是所谓的「美国塔利班」（American Taliban）林德（John Walker Lindh），他2002年在阿富汗被捕，判处20年徒刑。（译者：刘淑琴/核稿：张佑之）

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