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此内容发布于2018年3月17日 上午7:35 最后更新 - 2018年3月17日 -07:35

（法新社喀布尔17日电） 阿富汗一名男子在2016年为自己儿子取了和美国总统川普一样的名字，但现今不到2岁的唐纳．川普完全不知道，他「异教徒」名字在这个高度保守的穆斯林国家造成了混乱。

法新社报导，脸颊红润的唐纳．川普（Donald Trump）小朋友被父母如此命名，是希望他能复制川普的成功人生。

但川普小朋友身分证明文件的照片被公开贴在脸书后，如今他正处在阿富汗社群媒体风暴的核心。

一些脸书用户甚至扬言要杀害小朋友的父亲塞德（Sayed Assadullah Pooya），原因是他给了儿子一个「异教徒的名字」，同时其他人指责塞德危害儿子的性命安全。

在2016年美国总统大选前的几个月，川普小朋友出生在阿富汗中部代孔迪省（Daikundi）的农家，塞德的父母和祖父母都在当地种植杏仁、小麦和玉米。

塞德在阅读以波斯文撰写的川普相关书籍后，得到灵感，替儿子取名为唐纳．川普。他们一家5口住在首都喀布尔，每个月支付30美元（约新台币880元）租金住在一个简朴的房间，浴室在户外，房子可俯瞰小庭院。

他就事论事地说：「将来很有可能…他会遭到同学们骚扰或殴打。」

「我不会重新考虑（他的名字），才不管其他人怎么说。」（译者：陈彦钧/核稿：张佑之）

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