此内容发布于2019年9月28日 下午7:05

（法新社喀布尔28日电） 阿富汗选民今天在严密维安下进行总统大选投票，但塔利班叛乱分子在全国各地投票所发动攻击，连串爆炸造成至少9人死亡、100多人受伤。投票结束后当局随即展开计票作业。

阿富汗总统大选首轮投票被视为现任总统甘尼（Ashraf Ghani）与政敌行政首长阿布杜拉（Abdullah Abdullah）之间的激烈厮杀，包括甘尼和阿布杜拉在内总共有10多位候选人出马角逐。

由于反政府武装组织塔利班（Taliban）于选前扬言将会破坏选举，阿富汗政府动员7万2000名维安部队，在全国各地将近5000个投票所协助维安。

阿富汗有关当局提高戒备，封锁首都喀布尔（Kabul）部分地区，并派出军人驻守街道，禁止卡车进入喀布尔，以防自杀炸弹客破坏选举。

但内政部等单位指出，南部坎达哈省（Kandahar）投票所附近发生爆炸、北部昆都兹省（Kunduz）也发生火箭弹攻击投票所等，13个省接连传出恐怖攻击事件，总共造成至少9人死亡、100多人受伤。

独立选举委员会表示，由于地方上开票作业等较耗费时间，初步开票结果预料要等到10月19日才可望公布，候选人必须获得逾50%选票才能直接当选，否则得票最高的前两位候选人，将于11月举行的第2轮决选一决胜负。

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